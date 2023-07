“Hay gente que sobrepasa limites y tienes que marcarlos para ponerte como prioridad”, insiste el psicólogo que subraya que para convencernos de que una persona es tóxica cabe preguntarse qué huella emocional deja porque “muchas veces ignoramos ese dolor y damos por normal cosas que no lo son”.

Actualmente se habla mucho de la importancia de tener una relación sana y las claves para identificar los comportamientos que contribuyen al buen relacionamiento no solo en pareja sino en lo familiar, amistades y otros ámbitos.

Cómo conseguir establecer límites

En su libro Navarro establece conceptos clave para poder marcar límites en las relaciones, todos ellos igual de importantes, tal y como destaca el psicólogo que empieza por la autoestima y por no “autosabotearnos”; también por el autorrespeto, que es “la responsabilidad hacia uno mismo”.

“Hay que ser exigente con el trato, no se puede tolerar según qué trato, si no te respetas a ti mismo lo normalizas”, apunta Navarro, para quien el hecho de comerse una bolsa entera de patatas fritas o dejar de hacer algo para que no se enfade la pareja, es lo opuesto a autorrespetarse.

También apuesta por la “asertividad proporcional” y en este sentido comenta uno de los ejemplos que pone en el libro para explicar el concepto: “no puedo apagar un incendio en la cocina con un hidroavión y un incendio forestal con un extintor doméstico”, recalca.

El autocuidado es otra de las claves y sobre este punto califica de “paradójico” el que haya gente que cuida de los demás pero no de ellos mismos.