“Mujer tenía que ser para manejar así”, “¿será que usted sí sabe hacer esto, es que las mujeres como que no son muy buenas en este aspecto”, “las mujeres en puestos de liderazgo como que no, son muy emocionales”: estas y algunas otras frases, que están fuera el ámbito privado y que parecen dichas de manera prejuiciosa sí, pero inofensiva, en realidad no lo son tanto.

Sin que nos demos cuenta, existen formas de violencia que no parecen ser “tan grandes”, pero que a la larga representan una forma de discriminación a lo que significa ser mujer”.

Ya en el ámbito personal, frases como “deberías ser un poco más femenina”, “Ser mamá es lo más lindo de ser mujer”, “se lo buscó por andar vestida así” o “A las mujeres no hay que entenderlas, hay que quererlas”, encierran todo un mundo de prejuicios acerca de lo que significa ser mujer.