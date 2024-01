$!Extraña relación de pareja: Mujer se comporta como niña y llama a su novio “papá”

Día Mundial de Winnie the Pooh, el adorable oso que ha marcado generaciones

La pareja vive en el estado norteamericano de Kentucky y pasa gran parte de su tiempo en una relación DDLG (Daddy Dom, Little Girl, en inglés), en la que la joven finge ser una niña pequeña y Johnny su padre, todo como parte de una situación que, según afirman ellos, no es en absoluto sexual.

Hay historias que no dejan de sorprender, ya sea por lo absurdo que puede resultar.

“En palabras de Peter Pan: no quiero crecer nunca. Soy un pequeña y Johnny es mi papá”, asegura Max.

“Tengo cinco años, lo cual me queda bien. Realmente nunca bajo ni subo más que eso. Eso es con lo que me siento cómoda. Eso es lo que me gusta”, confiesa Max.

Los pasatiempos habituales de Max, mientras está “pequeña”, incluyen saltar en los charcos cuando visita el parque con su muñeca Moana, que la empujen en el columpio, jugar con sus vegetales de juguete, jugar con todos sus peluches y muñecas Monster High, o que Johnny le lea libros como Peppa Pig.

Johnny explica, por su parte, que “para intentar explicar este estilo de vida es como un libro para colorear donde ella me pasa las líneas y yo puedo rellenarlas con el color que quiera, básicamente.

