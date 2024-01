$!¡Insólito! ‘Lady Green’, la mujer que se viste de verde desde hace más de 20 años

“No era solo siempre todo verde. Ahora estoy bastante verde. Todo es verde. Compré un mueble verde, y luego mis cubiertos verdes, y luego todos los accesorios. Incluso he pintado la puerta [de la casa] verde. Si encuentro que algo me gusta mucho en cuanto a la ropa y lo que me pongo, lo hago verde”, comentó la mujer.

¿Por qué su atracción al verde? “Empecé a utilizar el verde cuando mi padre me invitó a visitar Florida. Fue muy emocionante para mí ir, ya que en realidad no habíamos conectado y a él no le importaba que sea una artista. A partir de ese momento, empecé añadiendo pequeños trozos de verde, porque era como un día de suerte que papá me pidió que fuera a visitarlo”, respondió.

Sin embargo, esta práctica se convirtió en algo cotidiano, llevándola a ser reconocida en Brooklyn como ‘The Green Lady’, recibiendo múltiples saludos e incluso peticiones de autógrafos y fotografías.

El insólito caso de ‘Lady Green’ ha despertado también el interés de internet, que no deja de sorprenderse ante esta clase de personas y casos.

