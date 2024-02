Joven le suplica a las personas que escuchen su música porque "se moriría" en un trabajo de 8 horas

Zoe Wynns reside en Estados Unidos y compartió en redes sociales lo siguiente. "Sé que esto va a sonar loco", comenzó diciendo la estudiante universitaria de Carolina del Norte. "Sé que esto va a sonar como un creativo artístico que simplemente no quiere dedicar horas y trabajo duro, pero físicamente no creo que pueda hacerlo".

“Empiezo a llorar si tengo como tres tareas no creativas que hacer en un día y me imagino haciendo ocho horas al día de algo que realmente no amo por el resto de mi vida... no hay otra opción, esto de mi carrera musical tiene que funcionar”, afirmó.

Sin embargo, la petición de la joven artista no terminó allí. “Esto va a sonar aún más artístico y arrogante, pero una vez escuché esta cita en un programa y decía: ‘La gente como nosotros no puede vivir de manera normal. Si lo intentamos, nos mata’ y, sinceramente, me estoy metiendo en esa categoría, porque creo que simplemente moriré”.

El video de Zoe ha generado más de 2 mil comentarios, siendo la mayoría críticos con la joven, ya que consideran que está promoviendo la pereza.

“Un músico que promueve la pereza. Qué gran influencia”, afirmó un internauta. “Te vas a volver viral por las razones incorrectas”, le respondió otra.



Sin embargo, algunos defendieron a la aspirante a cantante, argumentando que entienden su postura de no querer repetir la rutina de la mayoría de personas. "No es nada alocado. Nuestro propósito se extiende más allá del ciclo mundano de trabajar, comer, dormir y repetir; Estamos aquí para crear y explorar. Si bien la estabilidad financiera es importante, transformar la pasión en ingresos agrega una capa adicional de satisfacción. Puede que muchos no comprendan este concepto, pero para nosotras, almas creativas, la esencia de la vida trasciende los límites del mero trabajo", explicó un internauta.