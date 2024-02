Joven que se subió al TransMilenio con las Apple Vision Pro respondió a las críticas

"Con esas gafas se puede mejor comprar un carro o una moto y no irse en TransMilenio", "pues en un país donde mucha gente de la que va en Transmilenio está pensando en como va a comer mañana la verdad si entiendo la reacción", expresaron algunos internautas en el video.

"Qué interesante que hace 20 días les grabé un video diciendo que el mayor defecto de los colombianos era el vivir siempre compitiendo con los demás y hoy levantarme con un problema, que muchos hablamos, que es la envidia", dijo Martín López el creador de contenido que aparecía en el video viral.

"¿Una persona que tiene plata no tiene por qué usar transporte público? (...) Eso no implica que si tengo plata o no me puedo montar en el TransMilenio, o que me tiene que pasar algo como para que me tenga que dar cuenta en la realidad en la que vivimos", expresó López.

Al respecto, agregó: "¿Por qué esperar a que me pase algo, para demostrar... algo? (...) ¿Quién nos construyó esa necesidad de tenerle que desear el mal a los demás?".

"La mentalidad en Colombia, creo, es 'que se jodan todos'. Lo cual me parece loquísimo y creo que hay que cambiarlo", finalizó.

