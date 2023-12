La dejó plantada en el altar, pero lo perdonó: El torrero Juan Ortega y Carmen Otte se reconcilian

A pesar de que se barajó la posibilidad de una posible infidelidad, con una persona del pasado de Juan Ortega que no habría llegado a desaparecer e incluso habría amenazado al diestro con plantarse allí ese día y arruinar la ceremonia; una posible mala relación entre el torero y su suegro; e incluso con un montaje para elevar su carrera, lo cierto es que los motivos que habrían llevado al torero a no presentarse en el altar ese día serían mucho más sencillos: No tendría claros sus sentimientos y dada su religiosidad, habría preferido no casarse sin estar del todo seguro de lo que estaba haciendo.

Sin embargo, y a pesar de la suspensión de la boda en el último momento, el torero querría continuar con su relación y así se lo habría expresado él mismo a la cardióloga, quien después de varios días sin querer saber nada de él, por fín habría accedido a escucharle y ambos se habrían sincerado sobre lo ocurrido.