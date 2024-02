“Me siento robada”: ¿Qué está pasando con el concierto de Luis Miguel en Bogotá?

Marta comentó que intentó comunicarse a través de un número telefónico, pero la llamada no se conectó y se cortó de inmediato. Asimismo, mencionó que el enlace de atención al cliente en la página web tampoco estaba operativo, lo que dificultaba cualquier intento de contacto con la empresa.

A través de la plataforma en línea 'Viagogo', Marta decidió adquirir boletos para el próximo concierto de Luis Miguel. Compró dos entradas, una para ella y otra para su esposo. Aunque las entradas llegaron a su correo electrónico, notó que algo no estaba en orden.

Posteriormente, Marta se comunicó con Taquilla Live, la taquilla autorizada para el concierto, y le informaron que no podían intervenir ya que las entradas no fueron adquiridas a través de ellos. Además, le aconsejaron que la única opción era asistir al evento para verificar la autenticidad de las entradas.



“Me siento robada porque no hay cómo devolver, no cómo llamar, no hay con quien quejarse”, aseguró la mujer.



'Viagogo' es una empresa europea que opera como intermediaria entre vendedores y compradores. No obstante, esta plataforma ha recibido múltiples quejas de usuarios en Colombia debido a la venta de boletos falsos para eventos. Curiosamente, al buscar "entradas para el concierto de Luis Miguel en Bogotá" en los navegadores de internet, 'Viagogo' es la primera opción que aparece.

Marta ahora se ve en la necesidad de acudir a la Fiscalía General para verificar si ha sido víctima de una estafa digital. En este sentido, se insta a la ciudadanía a adquirir boletos únicamente a través de medios autorizados.