Cada vez son más los influenciadores de comidas que a través de sus redes sociales comparten sus opiniones sobre los platos que degustan en diferentes restaurantes de la ciudad.

Ese fue el caso de Jose Santiago, @soyjoxter, un joven que en su cuenta de TikTok hizo una reseña que desató controversias e indignaciones por el alto precio que cobra un restaurante por un vaso de milo, bebida popular presente en varios de los hogares en Colombia.

El restaurante Devoto, ubicado en Barranquilla, es el establecimiento comercial que vende esta bebida. Sin embargo, el precio sorprendió al joven y también a los más de 170 mil espectadores que han reproducido este video por el insólito precio.

Lea también: ¿Qué hay detrás de encontrarse monedas en la calle? Esto significa

"Al que le parece costoso simplemente es porque no es su público objetivo, el tema de los gastos aceptables es depende de la economía personal", "El problema no es el precio, el problema radica en que el milo es un producto al alcance de todos, ellos no están innovando, pues un sobre cuesta 1k", son algunos de los comentarios que se leen en este video con más de 7 mil 'me gusta'.

Le puede interesar: Deténgase, observe y respire: los pasos para ser una persona más serena

Sin embargo, otros de los usuarios en la red social mencionaron que este hecho sirve como estrategia de marketing para posicionar el restaurante y generar recordación en las personas.

“Si logras conseguir un grupo suficiente de personas para originar polémica o popularidad sobre los precios del restaurante, es probable que hayas coronado”, afirmó la usuaria @soylaglaser en un video réplica del influenciador de comida.