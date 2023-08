La pelea de boxeo entre ambos (también se enfrentarán otros influencers) está pactada para el próximo 1 de septiembre en el Royal Center, en Bogotá, en un evento llamado King of the Ring.

Será una jornada en la que habrá mucha música y boxeo, están confirmadas las presentaciones de Andy Rivera, Golpe a Golpe y Rayo y Toby.

Le puede interesar: ¡Qué espectáculo! Así es la habitación del bebé de Marc Anthony y Nadia Ferreira

Aunque, para muchos, todo se trata de una estrategia para seguir sumando seguidores y aumentar la expectativa de la pelea, tras los hechos ambos lamentaron lo sucedido y dieron sus explicaciones.

“Lo de ayer fue una gaminería completa (...) Estaba súpersoplado, no dejaba de mover la cabeza, no era capaz de dejar de mover la boca... Yo lo miraba y decía ‘¿qué estoy haciendo?’ No me siento bien trabajando con esa persona”, expresó La Liendra.

“El man me cae mal, nunca me ha caído bien. Yo quería hacer esto sin público y el man nunca quiso que fuera sin público, ¿qué querían, que lo abrazara?”, dijo el bogotano Arrieta, al explicar que todo hace parte del show.