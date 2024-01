Muere el actor David Soul, de “Starsky & Hutch”, a los 80 años

Además Soul también disfrutó de una carrera pop de corta duración, logrando un éxito número uno en los EE. UU. y el Reino Unido con la canción ‘Don’t Give Up On Us Baby’ en 1976. Un año después, tuvo otros éxitos con los temas ‘Going In With My Eyes Open’ y ‘Silver Lady’.

Pero su carrera como cantante terminó 12 meses después con el lanzamiento de ‘It Sure Brings Out The Love In Your Eyes’.

Sus últimas apariciones públicas fueron en la década de 1990, cuando se traslada a Londres, y aparece en los escenarios del West End de Londres con montajes como Jerry Springer- The Opera”.

Con información de EFE