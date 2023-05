$!Sofya Zhuk, la extenista que pasó de ganar Wimbledon a probar suerte en OnlyFans

La joven rusa Sofya Zhuk tuvo una carrera prometedora en el mundo del tenis, en donde incluso alcanzó a ganar el torneo de Wimbledon Junior cuando tenía 15 años.

Sin embargo, su cuerpo le pasó factura y tuvo que retirarse del deporte. Zhuk, que nació el 1 de diciembre de 1999, anunció en el año 2020 que se retiraba por los fuertes dolores de espalda que sufría, lamentó la situación.

“Mi cuerpo no absorbe bien las proteínas y los discos de mi columna están por todos lados. Me he hecho resonancias magnéticas que muestran que la firmeza de mi columna es el equivalente a una persona de 50 ó 60 años”, contó en ese momento, cuando alcanzó a llegar a ser la 116 del ránking.