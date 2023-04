WhatsApp Plus vs WhatsApp Original: diferencias y consejos de uso

WhatsApp Plus, prestaciones que la app original no tiene

Antes de nada hay que matizar que Whatsapp plus azul no es tanto una aplicación como un Mod de la plataforma de mensajería instantánea. Es decir, cuando instales esta herramienta disfrutarás de las mismas prestaciones que en WhatsApp, pudiendo interactuar con tu red de contactos como si estuvieras en la app oficial. No obstante, al ser una APK creada por desarrolladores independientes, plantea una serie de mejoras que conviene tener presentes. Un avance sustancial en este servicio tecnológico que cada vez más personas se animan a probar.

La primera diferencia que conviene comentar en lo que respecta a WhatsApp Plus es que con la APK se puede ver de antemano quién está conectado a la aplicación sin tener que acceder a la conversación. De este modo, verás un punto verde encima de la foto de perfil de cada contacto para saber si están disponibles para hablar contigo. Sin embargo, dando la vuelta a la tortilla, esta herramienta optimiza tu privacidad. Mediante un sistema de última generación, WhatsApp Plus oculta tanto el “escribiendo” como el “grabando audio” si así lo deseas. Algo clave para disfrutar de la máxima libertad de uso sin condicionantes ni compromisos de por medio.

Así mismo, es importante hablar de otras tantas prestaciones como el hecho de previsualizar las fotos y los vídeos sin que se descarguen en el móvil. Imágenes y vídeos que aumentan las limitaciones de WhatsApp, pudiendo mandar archivos de gran tamaño sin comprimir para así mantener la calidad original. También tendrás muchos más emojis para ser el más divertido de WhatsApp, sorprendiendo a tus contactos en los chats de grupo. Unos chats que, igualmente, presentan novedades, como el hecho de poder ver el símbolo de @ sin entrar al grupo en cuestión y así ver de antemano las menciones que te hagan.

Instala las mejores versiones de forma rápida y sencilla

A pesar de lo previamente comentado, mucha gente se queda con la aplicación original porque es la única presente en las tiendas oficiales de Android e iOS. No obstante, si hablamos de versiones recientes como whatsapp plus v10 , la seguridad de esta descarga, siempre y cuando venga de portales web de rigor, es incontestable. Una actualización del WhatsApp Plus que, además, goza de la más alta estabilidad en su uso; evitando así todas las caídas que solían sufrir este tipo de herramientas.

Pero, ¿cómo se pueden instalar dichos Mods de la app que todo el mundo conoce? El primer paso es, como hemos anticipado, buscar una página web de prestigio en la que tengamos enteras garantías de que el enlace de descarga queda libre de cualquier peligro. Eso sí, antes incluso de hacer clic en dicho link, debes habilitar la opción en tu terminal de instalar apps ajenas a las tiendas oficiales. En cuanto la tengas descargada, ve a la sección de “mis descargas”, pulsa en el archivo y sigue los pasos indicados. En cuestión de minutos tendrás WhatsApp Plus v10 listo para su uso.

Esta versión, además de la estabilidad, presenta unas cuantas ventajas que merecen ser comentadas. Su atractivo diseño de la interfaz de usuario, los temas predeterminados, la posibilidad de ocultar tu foto de perfil en los grupos o el estilo de los estados, que ahora es muy similar al de Instagram Stories, son algunas de las más destacadas. Una revolución tecnológica más que te permitirá sacar el máximo partido a tu smartphone en el día a día.