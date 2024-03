$!Yeison Jiménez dice que la música popular merece trascender más allá de las cantinas

Agotar en cuestión de horas las entradas para sus conciertos en el Movistar Arena de Bogotá le reafirmó al cantante de música regional colombiana Yeison Jiménez que el género popular trascendió de las cantinas y seguirá conquistando grandes escenarios porque “merece espacios importantes”.

El intérprete de ‘Aventurero’ y ‘Vete’ tardó siete horas en vender las entradas para sus presentaciones del 27 y 28 de julio próximo en un escenario que recibió en los últimos dos años a Backstreet Boys, Miley Cyrus, Rosalía, Carlos Vives, Kiss y Gorillaz, entre otros.

“Todavía no lo creo. Siento que es muy meritorio, pero no lo entiendo. Nunca me he montado en la película de ser ‘el más’, pero lo que hicimos es una hazaña gigante”, cuenta en una entrevista con EFE.

Jiménez (Manzanares, 1991) simplemente dijo a través de las redes sociales que quería celebrar sus 13 años de carrera con “17/32 Invicto Tour” y el público hizo el resto para superar sus miedos y corroborar que “la música popular ha cambiado demasiado”.

“Tenemos exponentes muy buenos dentro de mi género que todos los días se levantan a tratar de traspasar fronteras, a llevar la música un poquito más lejos”, apunta el cantautor.