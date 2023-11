$!Yoko Ono no quería que John Lennon tuviera algo que ver con The Beatles

Este jueves no será un día cualquiera para los millones de fieles seguidores del famoso cuarteto de Liverpool, The Beatles. Ese día se podrá escuchar en su totalidad “Now and then”, una canción inédita de la agrupación de la banda que se desintegró hace 53 años y sigue cautivando a más audiencia.

Todo esto con motivo del lanzamiento, una semana después, de las colecciones de The Beatles de 1962-1966 (El álbum rojo) y 1967-1970 (’El álbum azul) que fueron ampliados, mezclados en estéreo y Dolby Atmos para su edición 2023.

Entre esos declarados fervientes seguidores de la música y la historia de The Beatles, se encuentra el locutor y especialista musical Manolo Bellón, una leyenda de la radio en Colombia, quien hace 20 años publicó el libro ‘The Beatles, la historia’, un recorrido por la vida y el impacto mundial que lograron cuatro jóvenes de la ciudad inglesa de Liverpool.

Pero la investigación no paró allí, continuó año tras año, para publicar, 15 años después, una nueva versión, revisada y ampliada con nuevas historias que Bellón siguió encontrando por el pasar de los años.