$!Silvestre Dangond vuelve romántico “para cantarle al amor” en su nuevo álbum vallenato

El título de esta producción, asegura, es la respuesta a sus críticos que, cuando saca un nuevo álbum, dicen que está malo (’Ta Malo) y por eso “esta vez les di gusto y me les adelanté”.

“Siempre me enfoqué en este álbum en el amor. Yo lo declaré antes de escoger la primera canción (...) dije: ‘el próximo álbum que grabe lo voy a hacer con base en el amor’, y las canciones me comenzaron a llegar y, parece mentira, todas hablaban de amor, de reconciliación, de pretendientes, de estar enamorado”, afirma.

Una oportunidad de la vida

“Prometí que iban a ser 14 canciones solamente, pero a la música no se le puede decir que no y más con una ‘estaca’ de canción como esta. Esta es la canción con la que se van a identificar muchos silvestristas porque conocen mi historia”, expresa.

“Cuando los artistas son puros, reales, siempre quieren expresar algo en sus álbumes. Cada vez que yo voy a grabar un álbum siento que es una oportunidad que me está dando la vida, el universo, la naturaleza, para poder expresar lo que yo tengo por dentro”, dice.

Regreso a Valledupar

Con este álbum, Silvestre regresará el próximo 10 de noviembre al Parque de la Leyenda Vallenata en Valledupar para dejarse caer en los brazos de sus seguidores con un concierto que marcará su regreso al templo de este género musical después de cinco años y tras haber anunciado en diciembre pasado su retiro.

“Yo sé que no ha sido fácil en estos últimos años por la metamorfosis, por muchas cosas que han pasado en mi vida. Hace cinco años, desde el 2018, cuando hice (el álbum) ‘Esto es vida’ no volví a revolucionar a Valledupar”, tras lo cual tuvo una desconexión y “por eso tomé la decisión de parar”, afirma.

En ese periodo, Silvestre se aventuró a lanzar el año pasado “Intruso”, un álbum de música urbana con acordeón, experiencia que define como “un accesorio” para diversificar su portafolio musical.

“Mi esencia está clara (...) eso es un accesorio que le agregué a mi carrera, pero mi esencia es imposible cambiarla”, dice y agrega: “Lo que hago, lo hago a propósito, lo hago sintiendo, nunca lo hago porque me lo dicen al oído, porque la disquera me obliga, todo lo hago convencido”.

El artista asegura que a pesar de la fama y el éxito, mantenerse en la cima no es fácil y por eso está ansioso ante el reencuentro con su público.

“Yo sé que el silvestrismo está esperándome con los brazos abiertos; estoy lleno de expectativas, no ha sido fácil el regreso. Cualquiera cree que esto es, como decimos nosotros, ‘soplar y hacer botellas’, y no, no ha sido fácil”.