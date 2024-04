Tragedia en Barrancabermeja: asesinó a su mamá y a su tía con una porra porque una voz se lo ordenó

El sujeto que mató a su mamá y a su tía confesó el crimen. Fuertemente custodiado por la Policía salió de una vivienda en Barrancabermeja. Utilizó una porra para quitarles la vida. En un video divulgado en redes sociales acepta los asesinatos. Tiene 24 años y sufre de una enfermedad mental.

Foto y video: suministrados / VANGUARDIA.

Compartir

La Policía del Magdalena Medio y el CTI de la Fiscalía entregaron detalles de la muerte de dos mujeres a manos de un hombre de 24 años de edad, quienfue identificado como Jorge Luis Hidalgo.

Las víctimas, según las primeras investigaciones, murieron por golpes en la cabeza con una porra. Se trata de Romelia Caicedo, de 56 años de edad, mamá del presunto homicida, y María Eugenia Hidalgo, de 64 años, tía por parte del papá.

Lo que se conoce de manera preliminar fue que Jorge Luis sufría de problemas psiquiátricos y consumía sustancias alucinógenas. Hace poco, según otra tía del agresor, había salido del Hospital Psiquiátrico San Camilo.

“Nunca había golpeado a la mamá. No sabemos qué le pasó. Él no se había recuperado. No sé por qué no lo mantuvieron más tiempo en San Camilo. Mi hermana me decía que él se alteraba con nada, y se la pasaba en la calle”, señaló la familiar.

En horas del mediodía de este lunes 1 de abril, Jorge Luis estaba en su vivienda del barrio Las Américas de Barrancabermeja, donde también se encontraban su mamá y su tía.

Por motivos materia de investigación tomó un objeto contundente, al parecer, una porra y agredió a las dos mujeres.

Las víctimas fueron identificadas como Romelia Caicedo de 56 años de edad, mamá del presunto homicida, y María Eugenia Hidalgo de 64 años, la tía por parte del papá. Suministrada / VANGUARDIA.

Lea también: Video: Un herido dejó accidente de un tractocamión y un vehículo en la vía entre Rionegro y El Playón

“El cuerpo de la mamá quedó en la sala. El de la tía en la cocina. Desde esta mañana el joven estaba alterado, e incluso dimos aviso a la Policía, minutos antes de las trágicas muertes, pero los uniformados no llegaron”, aseguró un vecino del sector.

Precisamente, vecinos fueron los que se percataron de los asesinatos de las dos mujeres e intentaron agredir al sujeto, que se refugió en la vivienda en la que también se encontraban los cadáveres de Romelia y María Eugenia

Sobre las 3:00 p.m., fue necesaria la presencia de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden de la Policía para sacar escoltado a Jorge Luis y llevarlo a una estación para salvaguardar su integridad.

“La comunidad estaba molesta y quería tomar justicia por cuenta propia. Le lanzaron piedras a los uniformados porque también hay cierta incomodidad, ya que la Policía cuando se llamó no llegó a tiempo y terminó todo en tragedia”, dijo un vecino.

Un video divulgado en redes sociales muestra al sujeto esposado, semidesnudo y pidiendo perdón por lo sucedido dentro de la casa antes de ser trasladado por la Policía.

“Perdónenme, quisiera estar como antes, así como ustedes. Yo le pegué con un martillo. Yo escuche una voz desde el cielo que me dijo que las matara”, se escucha decir a Jorge Luis.

Familiares de las dos mujeres llegaron al lugar y entregaron detalles al CTI de la Fiscalía del comportamiento de Jorge Luis. La Fiscalía se encargó del levantamiento de los dos cuerpos.

“Ella era una madre ejemplar, era mi hermana, mi apoyo, me quitaron parte de mi vida”, gritaba en medio del llanto una de las desconsoladas familiares de las mujeres asesinadas.

Se esperaba el reporte oficial de la Policía del Magdalena Medio para conocer los detalles de este trágico doble asesinato. De igual manera, qué pasará con el aprehendido agresor y si por su condición psiquiátrica sería enviado a la cárcel o a un centro especializado en salud mental.

Le puede interesar: Quiso detener una pelea entre primos y terminó muerto en El Carmen de Chucurí