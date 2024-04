Incendio en Bucaramanga habría sido ocasionado tras una discusión de pareja

Bomberos de Bucaramanga entregaron el reporte que no hubo personas heridas y se atendió en menos de cinco minutos el llamado de emergencia por un incendio residencial en el barrio Comuneros.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga investiga la versión entregada por los vecinos del barrio Comuneros sobre las causas del incendio residencial que se presentó en la carrera 19 con calle 5.

La residencia funciona como inquilinato, la mayoría son familias extranjeras, y también como una bodega de reciclaje.

La versión que es analizada por las autoridades tiene que ver con una pelea entre una pareja, que residía en el inmueble, en la que el hombre le habría prendido fuego al cuarto donde dormían.

“Dicen que hubo una discusión y como que el tipo tomó gasolina y quemó la bodega de reciclaje buscando hacerle daño a la esposa. La señora alcanzo a escapar y tenía lesiones menores”, dijo uno de los vecinos de Comuneros.

La emergencia ocurrió a las 7 a.m., de este sábado 6 de abril y al interior del inmueble había varias personas que quedaron al interior, mientras el fuego consumía los cuartos de la entrada.

“Ese lote es grande y se hicieron en la parte de atrás, por fortuna los bomberos llegaron rápido y se evitó una tragedia”, señaló un testigo.

En las redes sociales, el Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga aseguró que el incidente no dejó heridos ni víctimas fatales a pesar de que en el hogar se encontraban alrededor de 9 personas, entre ellos 5 menores de edad.

Por su parte el director de la entidad bomberil, Diego Orlando Rodríguez, le aseguró a Vanguardia que en menos de cinco minutos dos carrotanques contra incendio llegaron al lugar y controlaron la emergencia.

“Nuestra atención fue oportuna, no hubo personas heridas. Algunos residentes estaban en la parte posterior de la vivienda, no habían salido de la casa, pero podemos decir que aparte de los daños materiales no hubo más afectaciones”, indicó el funcionario.

Las pérdidas están por establecer, al igual que la causa de la emergencia, ya que en el lugar se almacenaba material de reciclaje como papeles, madera, cartones y plásticos que facilitaron la combustión y propagación del fuego.

Vecinos señalaron que fue oportuna la reacción del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga para impedir que el fuego se propagara a otros inmuebles.

“Tenían madera y otros elementos que facilitaron el incendio. Los bomberos fueron oportunos y el caso no pasó a mayores. Adentro de la casa había algunas personas, pero salieron sin inconvenientes. Ahora esperar para conocer los daños y dónde dormirán los afectados”, indicó un vecino del barrio Comuneros.

