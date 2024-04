Hijo de Rosalba Velandia, mujer desaparecida en Piedecuesta, asegura que ella podría estar en zona rural de Vélez

Sergio Delgado Velandia, de 28 años de edad, pide ayuda a los santandereanos para adelantar durante este fin se semana una brigada de búsqueda por las veredas del municipio de Vélez. Su mamá, Rosalba Velandia Salazar, desapareció desde el 14 de julio de 2022.

Un año y nueve meses completó Rosalba Velandia Salazar desaparecida luego de salir de su vivienda en el barrio La Candelaria, en Piedecuesta. Su hijo, Sergio Delgado Velandia, ha recorrido durante todo este tiempo 13 departamentos del país y parte del Ecuador buscándola, sin hallar hasta ahora resultados positivos.

Este miércoles 18 de abril, informó en un video a través de su página ‘Mi Mamita Aparecerá’ de Facebook, que él creó para dar con el paradero de su progenitora, una importante pista que tiene. Asegura firmemente que ella podría estar en alguna vereda del municipio de Vélez, Santander, y pide ayuda a la ciudadanía para poder organizar una búsqueda masiva en la zona.

Todo esto se inició desde el pasado 23 de marzo cuando en sus redes sociales recibió un video grabado tres días atrás en el que le informaban que un conductor transportó a una mujer, sumamente parecida a su mamá, desde Landázuri hasta Vélez.

“La señora le pidió ‘linche’ y la transportó hasta la estación de gasolina de Terpel, en la entrada de Vélez, en donde se bajó. El conductor no conocía la noticia ni nada, por lo que no le preguntó. Ya en la estación, otro señor que desayunaba la vio y fue el que grabó el video que me llegó a mí”, dijo Sergio a Vanguardia.

Él estuvo durante 14 días en Vélez tratando de ubicar a esta mujer, revisando las cámaras de seguridad y dialogando con la ciudadanía. Después de esto, para él, no hay duda de que ella sería su madre.

“Estoy un 99% convencido que es mi mamá, el 1% restante lo dejo a la duda por los meses que no la ha visto y no sé qué tanto haya cambiado”, añadió.

El joven de 28 años planea hacer una brigada de búsqueda por varias veredas de este municipio, por lo que pide ayuda a los santandereanos residentes en esta zona.

“Ya estuve tocando puertas en la Policía, Fiscalía, Bomberos, Ejército, etc, para que se activara la búsqueda y nada. Me toca entonces buscar el buen corazón de la gente para que vengan y me ayuden”, afirmó.

Las labores de búsqueda iniciarán desde la estación de servicio de Vélez, ubicada frente al Monumento al Artista, en la mañana del próximo sábado 20 de abril.

“Los que vivan en Vélez, Barbosa, Moniquirá, Güepsa, Landázuri y todo este sector ojalá puedan viajar para empezar a recorrer en esta zona verde, son 54 veredas. Si tiene una moto, bicicleta o carro vengan a Vélez y me apoyan, así sean unas dos horas, seis horas o lo que puedan”, afirmó el hijo de la desaparecida.

En el video publicado Sergio Delgado recordó que la salud mental de su mamá no estaba en óptimas condiciones tras ser diagnosticada con anhedonia, que es un síntoma de la depresión que consiste en la incapacidad para experimentar placer o pérdida de interés o satisfacción en casi todas las actividades de la vida.

“Un diagnóstico que se desarrolló después de unos intentos de autolesión. Estuvo en una clínica de reposo donde le hicieron terapias de electrochoques y que la dejaron en ese estado. De un momento a otro abrió la puerta de la casa y se salió. ¿De qué manera está su mente ahora sin los medicamentos pertinentes?”, concluyó.