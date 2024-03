$!Alto nivel de las aguas en el río Sogamoso ha dificultado la búsqueda del cuerpo de Yeferson Otero

Pese a la intensa búsqueda que se ha adelantado aguas abajo y que ya ha llegado hasta el río Magdalena, aún no ha sido posible encontrar el cuerpo.

“Han sido falsas noticias, no se ha encontrado nada. Nos habían dicho que estaba de La Boca del Llanito para abajo y nada. Hemos bajado, subido y nada”, agregó.

“Han estado bombeado el río, no le han bajado al caudal y lo volvieron a crecer. Necesitamos que lo bajen para poder encontrarlo”, concluyó Abelardo.

En video quedó la caída al río

Solo que en ese instante cuando ya había logrado que el pescado saliera del río, Alejandro se resbaló, cayó de espalda al afluente y no volvió a salir.

En el material audiovisual se escucha a una mujer decir que, “él no sabe nadar... él no sabe nadar... él no sabe nadar...”.

Integrantes del club Amigos de Pesca de Bucaramanga trataron de auxiliarlo, pero ante el desconocimiento de la profundidad del río se abstuvieron de hacerlo.

“Cayó como en un remolino y no se pudo agarrar, es hondo y no nos dio tiempo de nada, salió una vez y se hundió”, fue el relato entregado por uno de los testigos.