‘Así matara a mi hija, me dicen que no irá a la cárcel’: Madre de la médica fallecida en trágico accidente en Bucaramanga

¿Qué pasó con el motociclista? Vanguardia conoció que Ángelo Umbria Aguero, el motociclista que habría ocasionado el accidente, fue dado de alta tras permanecer varios días en una Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, de un centro médico de Bucaramanga.

Como este hombre de nacionalidad extranjera no tenía vigente el Soat ni ningún otro documento de su moto, los gastos médicos corrieron por cuenta del vehículo que manejaba María Juliana. “Quiero que este hombre no le vuelva hacer daño a ninguna otra persona. Que esta persona no le cause este dolor que yo estoy sintiendo a ninguna otra madre. No es justo que no haya cárcel por eso”, añadió la madre. El accidente La madrugada del lunes 14 de agosto, María Juliana Murzi Pabón se dirigía desde el barrio Cañaveral de Floridablanca hacia la Clínica Comuneros en el barrio La Aurora de Bucaramanga, donde adelantaba el último año de prácticas. Cuando eran las 5:25 a.m., se movilizaba en su moto Kymco Auteco, color blanca, de placa RNQ-82B, por la carrera 27, en sentido sur - norte. Al llegar a la intersección con la Avenida González Valencia, la joven de 24 años chocó con Ángelo Umbria Aguero, un domiciliario que iba en una moto Suzuki GN, color negro, de placas PPI-04E. Lo invitamos a ver: Indignante: ‘Motoladrones’ atracaron a dos niños en Bucaramanga Al parecer, este último no hizo el pare y pasó a toda velocidad, encontrando en el trayecto a la joven estudiante de Medicina de la Universidad de Santander, Udes. El deceso ocurrió de manera inmediata y la Dirección de Tránsito de Bucaramanga se encargó del traslado del cuerpo a Medicina Legal. Los sueños truncados La pronta partida de Murzi Pabón truncó muchos sueños que esta joven oriunda de la ciudad de Arauca, Arauca, tenía dentro de su proyecto de vida. “Yo la saqué adelante a ella sola. El padre nunca respondió. Con todo mi esfuerzo, le pagué esa carrera cuando me dijo que quería estudiar medicina y quise que se viniera a Bucaramanga porque yo viví muchos años allá y era una ciudad tranquila; lejos de imaginar que todo esto iba a pasar”, aportó la progenitora.