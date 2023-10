Indignante: ‘Motoladrones’ atracaron a dos niños en Bucaramanga

En Bucaramanga ni los niños se salvan del accionar criminal de los delincuentes que se desplazan en moto cometiendo hurtos.

En un video de una cámara de seguridad quedó registrado cómo los ‘motoladrones’ atracaron a dos niños en la carrera 1 occidente entre calles 36 y 37 del barrio La Joya, en el occidente de Bucaramanga.

En las imágenes se aprecia a los menores de edad, de aproximadamente 10 y 14 años, cuando van caminando y conversando entre sí. Al mismo tiempo, en cámara aparecen dos sujetos en una motocicleta que pasan y los observan.

Lea también: Atención: Dos mujeres llevaban adheridas a sus cuerpos 18 mil dosis de cocaína en Santander

Al ver la vulnerabilidad de sus víctimas, estos devuelven y proceden a interceptarlos. El parrillero, quien vestía una camiseta blanca y una sudadera oscura, se bajó de la moto, enseguida intimidó a los niños y tras forcejear con el más pequeño logró hurtarle su celular.

Cometido el robo, el asaltante se subió a la moto y se dio a la fuga con su cómplice. Los niños, impactados por lo sucedido, se quedaron observando cómo los ladrones huían.

Larry Sánchez, líder comunal de La Joya, informó a Vanguardia que este repudiable hecho sucedió sobre las 5:00 de la tarde de este miércoles 4 de octubre.

“Ya los ladrones no respetan ni a los niños, tampoco a los adultos mayores, a nadie. Gracias a Dios no pusieron resistencia porque aunque las imágenes no se ven, los ladrones llevaban cuchillo”, dijo el líder.

Lo invitamos a ver: En video quedó registrado cómo ladrones acorralaron a un hombre y le robaron su bolso en Bucaramanga

Según la comunidad, serían reiterados los hechos de inseguridad que recientemente habían cometido estos dos ‘motoladrones’.

“El barrio no estamos en condiciones de dar papaya debemos ser más precavidos y necesitamos que las autoridades bajen al barrio, se hagan más patrullajes. Se tienen que tomar medidas”, añadió Larry.

El video ya está en manos de la Policía y se espera que con esto se adelanten las acciones investigativas para poder dar con los responsables de este atraco.