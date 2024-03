Cayó 'El Químico', pedófilo estadounidense que explotaba niñas sexualmente

Dentro de un apartamento de la zona central de Bello, la Dirección de Protección y Servicios Especiales (Dipro) de la Policía Nacional capturó a un ciudadano estadounidense, al cual lo señalan de cometer abuso sexual en contra de seis menores de edad.

Este extranjero, de 48 años y a quien conocen con el alias de El Químico, lo encontraron en flagrancia dentro de la vivienda con un grupo de mujeres, en su mayoría menores de edad, por lo que procedieron con su captura.

De acuerdo con la investigación, este norteamericano tuvo 65 movimientos migratorios, de entrada y salida de Colombia, y contactaría a sus víctimas mediante redes sociales y aplicaciones de mensajería, ofreciendo dinero a cambio de que sostuvieran relaciones sexuales con él.

“Una vez las menores de edad llegaban al lugar pactado, las obligaba a consumir sustancias psicoactivas como (metanfetaminas y 2CB) que él mismo fabricaba en este lugar, con el propósito de que accedieran a cometer todo tipo de vejámenes como orgías y otras pretensiones de tipo sexual”, indicó el coronel Juan Pablo Cubides Salazar, director de la Dipro.

Las viviendas en las que se registraban estos hechos eran alquiladas mediante las diversas plataformas de agencias de arrendamiento y para evitar que sus vecinos se alertaran por su comportamiento, les tiraba una llave, amarrada a una cuerda, para que accedieran a la propiedad sin problemas.

Ya adentro de la vivienda, en caso tal de que se negaran a acceder a sus pretensiones, este las amenazaría con agredirlas físicamente y no pagarles el dinero que se había acordado en las conversaciones sostenidas a través de redes sociales.

“Cuando se rehusaban, las amenazaba con golpearlas y no pagarles la suma de dinero acordado. Además, no les permitía utilizar preservativos como método de protección en el momento de tener relaciones sexuales, mostrándoles resultados de exámenes médicos donde indicaba que no era portador de enfermedades de transmisión sexual”, señalaron las autoridades en un comunicado.