Con una pistola de balines y un cuchillo, dos sujetos atracaron a un joven en Bucaramanga

Un joven de 21 años fue víctima de un atraco perpetrado presuntamente por dos sujetos, identificados como Javier Araque Gamboa y Jeimer Fernando Palomino Navarro.

Los hechos sucedieron en momentos en que el afectado se encontraba caminando por la carrera 22, en cercanías a la iglesia del barrio San Francisco, en Bucaramanga, cuando fue interceptado por estas dos personas.

Lea también: Joven de 22 años murió súbitamente cuando jugaba un partido de fútbol en Barrancabermeja

“Se me vinieron de frente y uno de ellos, el de la camiseta blanca, me dijo que le pasara todo gono... y empezó a manotear. Yo le dije que no me robara, pero ahí me sacó una pistola que llevaba en la pretina del pantalón, luego me la puso en el pecho”, relató el joven a la Fiscalía en su denuncia.

Tras las amenazas, los bandidos le quitaron un celular marca Samsung y luego salieron corriendo. La víctima se fue detrás de ellos.

“Más adelante, uno de ellos (el de camiseta roja) se devolvió, sacó un cuchillo y me dijo que no los siguiera o me lo pegaba y siguieron corriendo hacia el bulevar. Yo seguí y ahí el de la pistola me dijo que me iba a disparar”, añadió.

El afectado señaló que la persecución pasó cerca del CAI de San Francisco y fue entonces cuando él decidió gritar, alertando a la Policía.

Lo invitamos a ver: Hallaron cuerpo de un adulto mayor en descomposición en Santander: tenía una herida abierta en la cabeza

De esta forma los uniformados lograron atrapar a Araque Gamboa y a Palomino Navarro. Antes de ser alcanzados, tiraron el celular hurtado, avaluado en $500 mil.

Los dos sujetos fueron capturados por el delito de hurto y el teléfono fue entregado a su dueño. Las autoridades pudieron establecer que la pistola con la que cometieron el hecho era de balines.

Durante la audiencia, un juez de garantías le dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a Javier, mientras que Jeimer Fernando quedó con una medida no privativa de la libertad.