Imágenes sensibles: video registró brutal ataque con cuchillo y bate a una mujer

Según Isabel, el conflicto no era directamente con su hija, sino con una amiga de ella. La situación se tornó violenta cuando la agresora, tras un intercambio verbal, atacó a Valentina con 11 puñaladas. La joven se encuentra en estado crítico.

"Mi hija está luchando por su vida. Una mujer tuvo problemas con ella y casi la mata. Mi hija está muy grave. Esto no puede quedar impune. Tiene un hijo de 7 años y una hija de 4", expresó Isabel Hernández, madre de la joven.

Con desesperación, la madre exige que las autoridades capturen a los responsables del ataque, el cual fue grabado en video y se volvió viral en las redes sociales.

"Esta mujer no debe quedar en libertad, no intentó herirla, intentó matarla. A esta hora estaría llorando la muerte de mi hija y mis dos nietos estarían sin madre. Necesito que las autoridades me ayuden con esto", enfatizó.