Con escopolamina les robaron $20 millones a cuatro hombres que se fueron de rumba a la ‘Zona Rosa’ de Bucaramanga

Lo que comenzó con el compartir de un rato ameno entre cuatro amigos terminó muy mal. Estas personas fueron víctimas posiblemente de la escopolamina u otra sustancia que los doblegó y los dejó a merced de los delincuentes.

Este hecho, que ya fue puesto mediante denuncia penal en conocimiento de la Fiscalía, ocurrió entre la noche del primero y la madrugada del 2 de marzo pasado, cuando las cuatro víctimas, con edades de entre los 33 a los 42 años, llegaron a departir en una discoteca del sector de la Zona Rosa de Bucaramanga.

Uno de los afectados aseguró que desde el primer momento en que llegaron fueron ‘fichados’ por uno de los delincuentes.

“Nos bajamos del carro e íbamos a entrar cuando un tipo se nos acercó. Nos dijo que dónde podía encontrar una discoteca más crossover, buscándonos conversación. Le dijimos que en Cuadra Play, pero dijo que mejor se quedaba aquí”, señaló la víctima de 40 años, quien prefirió la reserva de su identidad.

Lea también: Más de 20 horas completa incontrolable incendio forestal en zona rural de Girón

Al interior del establecimiento, esta misma persona se encontraba con otro sujeto y durante la noche ellos buscaron la forma de acercárseles ofreciéndo trago.

Pese a las negativas iniciales del grupo de amigos, al final cedieron y dejaron que se sumaran al festejo.

“Se acercó a nosotros con el litro de aguardiente. Tomé yo y otro amigo, nos supo muy normal. Uno de ellos nos decía que eran militares, que venían de Manizales y que iban a montar un negocio de calzado aquí”, añadió.

Poco a poco fueron ganándose la confianza del grupo e incluso hicieron la recolecta entre todos para comprar más licor.

“Dije que reunieran y pagaba con tarjeta, porque no llevaba efectivo. Él me dio el dinero y me fui hasta la caja. Pasé dos tarjetas de crédito y no las aceptaron, pagué entonces con la tarjeta débito. Estando allí siento que uno de estos tipo está a mi lado y me dice que yo soy el de la plata. Creí que era molestando, pero ahora sé que en ese momento me marcó”, contó.

Justo cuando se empezaban a tomar el segundo litro, uno de los delincuentes les ofreció una bebida energizante que llevaban. Ellos creen que ahí les empezaron a suministrar la escopolamina.

“Yo tomé y siento de una un sabor a medicina, a remedio o pastilla partida. Empiezo a tener lapsos de memoria. Un amigo, que no estaba tomando aguardiente, también ingirió y se empezó a sentir como si estuviera borracho, cuando no había tomado nada de licor” dio a conocer el damnificado.