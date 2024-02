Los extraños detalles que rodean la muerte del colombiano que duró 53 días desaparecido en Canadá

Desde entonces, los familiares de Óscar no han dejado de expresar emotivos mensajes de despedida y han manifestado su consternación por las extrañas circunstancias en las que ocurrió su fallecimiento.

Los extraños detalles de su desaparición

Sin embargo, el 9 de diciembre, después de salir en la ciudad costera de New Westminster, su rastro se perdió alrededor de las 5 a.m.

Salió de Colombia el 8 de diciembre y llegó a Vancouver el mismo día, tras un retraso en su escala en México. Se encontró con una amiga en la provincia occidental de Columbia Británica y pasó la noche en un hotel en la ciudad de New Westminster, donde había hecho una reserva para los primeros días en el extranjero.

Según su familia, ese día, Óscar habría mencionado que se reuniría con una mujer para alquilarle una habitación, pero no hay certeza de que esto haya sucedido.

"Él me mandó un mensaje como a las 7 a.m., donde me decía: ‘Lo amo mucho, que tenga un gran día’, y a las 7:08 ya se desconectó el celular", relató el padre.

Siga leyendo: Encuentran maleta de joven colombiano desaparecido en Canadá y un cuerpo a kilómetros del lugar

Luego de supuestamente dejar el hotel, se perdió cualquier huella de Óscar en sus redes sociales. De hecho, ese mismo 9 de diciembre, la señal de alerta habría llegado luego de que el joven perdiera comunicación con la madre de su hija de ocho años, que para entonces estaba en Bucaramanga.

La desaparición fue reportada a la Policía de New Westminster, y a lo largo de casi dos meses, la familia y las autoridades realizaron búsquedas en Canadá.

El Consulado de Colombia en Vancouver confirmó el hallazgo de la maleta azul de Óscar el 29 de diciembre en la represa de Cleveland. Cuatro días después, se informó del descubrimiento de un cuerpo sin vida en la misma zona.