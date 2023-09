“Tres meses han pasado y la niña no ha aparecido, soy sólo yo quien ha estado buscándola en los barrios, por las ‘ollas’, por todo lado; las autoridades lo único que han hecho es buscar en Medicina Legal. Hay gente que a veces me llama y me dice que la vio, voy y nada, son muchachas parecidas”, relató la madre.

“Ella tenía un novio, habían tenido una discusión fuerte en donde el man le pegó, le dejó un chichón, por eso a él lo eché de mi casa (...) Después de eso, ella salió, me dijo que me quería mucho, que me amaba y se fue. Se fue con un short azul y una camiseta blanca, no se llevó nada de sus cosas. Yo creí que salía con alguna amiga y volvía, pero no. Tampoco se fue con él”, añadió la madre.

Mónica Paredes ha interrogado a la pareja de su hija, a sus amigos y demás conocidos, pero nadie da información sobre la joven de 16 años.

“El novio me dice que no la ha visto, que no sabe nada. A veces en sus redes públicas cosas diciendo que la extraña, pero la Sijín debería citarlo para que declare lo que sepa (...) Mi hija no volvió a tener actividades en redes sociales”, concluyó la angustiada progenitora.

Karen Brigith mide un metro con 50 centímetros y es de piel blanca. Quienes tengan información pueden comunicarse al celular: 317 6591848.