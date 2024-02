$!“Me veo víctima de un feminicidio”, mujer en Floridablanca denuncia grave caso de maltrato intrafamiliar

“La relación terminó mal y desde ese momento él viene a buscarme y agredirme. Siento temor porque me veo como un futuro feminicidio, no quiero ser una cifra más”, aseguró.

“No se por qué me agrede. Yo le ayudé a criar un hijo de él que hoy tiene 15 años. Y ahora lo ha puesto también en mi contra. Los dos me insultan en el WhatsApp. Creo que lo que le incomoda es que no me he quedado callada y he denunciado sus maltratos”, expresó.

Lo también delicado de la situación, fue que el día sábado, el excompañero sentimental llegó con un cuchillo y la amenazó con que la próxima vez lo utilizaría.

“Me golpeó, me pateó, me estrelló contra una pared y me amenazó a mí y a otros vecinos que intentaron apoyarme. Tengo mucho temor y de mis hijos”, contó la angustiada víctima de maltrato.

El hecho de violencia intrafamiliar no pasó a mayores gracias a la oportuna reacción de la Policía que llegó al lugar. No lo capturaron ya que no fue en flagrancia y una vez observó la presencia de los uniformados se fue del lugar.

No obstante, la mujer aseguró que ya interpuso la denuncia ante la Fiscalía por los delitos de violencia intrafamiliar, robo y daño en bien ajeno.