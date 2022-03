Mi hermana tenía signos de tortura: familiar de ‘La Leona’

Luego de que las hermanas y familiares sepultaran a Andrea Rozo Rolón, una mujer trans cucuteña, conocida como ‘La Leona’, asesinada la semana pasada en el centro de Bucaramanga, la tristeza y el dolor no los han abandonado ni un solo día.

Margarita Rozo, hermana de la víctima, recordó con nostalgia cómo ella en medio de tantas dificultades para vivir como una mujer trans, siempre sopeso las adversidades y una a una las vencía, pues además de llegar a ser muy conocida en ese sector de la capital santandereana como estilista, era una líder social, que luchaba por los derechos de la comunidad LGTBIQ+, específicamente casos y solicitudes de las personas transgénero.

Además: Video: Vecinos de ‘La Leona’ contaron nuevos detalles de su asesinato

“Era muy callada y centrada, intentaba en lo posible no incomodar a otras personas, pero si conocía una injusticia estaba pendiente y buscaba pronta solución. Hacía parte de la Mesa de Participación de Víctimas y de varios colectivos. Tuvo una vida cargada de retos, sin embargo a sus 55 años no le conocí ninguna amenaza o problema por boca de ella, y eso que la hablábamos seguido”, explicó su hermana.

Todavía, al revivir la escena en que le mostraron el cuerpo sin vida de su hermana para adelantar los trámites legales en la Fiscalía, Margarita no puede evitar sentir indignación y desánimo. El cuerpo tenía varios signos de tortura así como contundentes puñaladas a la altura de su cuello que fueron la causa principal de su deceso.

Y así mismo, espera que en los próximos días ya se pueda oficializar una captura, pues garantizó que en el lugar de la escena se encontró un fuerte material probatorio, especialmente por las declaraciones de vecinos y los registros de cámaras de seguridad. Al parecer, dos hombres estarían involucrados en el homicidio.

“Tengo fe que pronto saldrán resultados de la investigación, por lo que me han dicho las unidades de la Sijín, pero lo cierto es que tuvo que ser alguien conocido, porque a ella la mataron en su local y no abría la puerta a ningún desconocido, sabía los riesgos y el aumento de la delincuencia. Por esa razón es que para nosotros hay tanta incertidumbre en las causas de su muerte, existen cosas que no cuadran”, afirmó su familiar.

Además: Piden que crimen de ‘La Leona’ sea tipificado como transfeminicidio

Su paso por Cúcuta

Aunque ‘La Leona’ estuvo trabajando y viviendo por más de dos décadas en Bucaramanga, en sus familiares de Cúcuta existían esos lazos de comunicación y su paso por esta ciudad fue generalmente en el barrio Guaimaral, donde residió gran parte de su infancia y juventud. Y gracias a que su padre era un uniformado de la Policía, hizo sus estudios en el colegio privado Nuestra Señora de Fátima en el barrio Quinta Bosch. Su madre fue enfermera.

Su familiar manifestó que, por ahora, se manejan dos hipótesis respecto a su muerte, una es que podría ser un crimen pasional y la otra un hurto.

“El vecino que la encontró, dijo que el salón estaba desordenado como si estuvieran buscando sus joyas o dinero. Los asesinos se fueron en una motocicleta luego de cometer el homicidio. Lo de crimen pasional no sé, ella habló conmigo la última vez el Día de la Mujer y no me comentó nada de una pareja, llevaba años sola”, señaló Margarita.

Sus familiares que ya se encuentran en Cúcuta, después de hacer las diligencias legales para la entrega del cuerpo, harán lo posible por recuperar el perro de la víctima al cual ‘La Leona’ le tenía mucho aprecio y cariño, pues siempre que salía a algún lugar se lo llevaba.

“Esa era una de las razones de que fuera tan conocida, con su perrito iba de un lado al otro, lo quería mucho. Ella se fue de la casa desde los 15 y toda la vida luchó por tener una vida digna, estos atropellos y casos de violencia desmedida deben parar. Y las autoridades también deben hacer respetar la ley”, concluyó la familiar.