$!Motociclista murió en la vía a Pamplona: mal estado de la vía por el clima habría sido la causa

De acuerdo con el reporte de Tránsito de Bucaramanga, a la 1:30 de la tarde, se presentó el accidente donde la motocicleta conducida por Sneider Lozada derrapó y fue arrollada por el tractocamión de placas TFQ-129, que no detuvo la marcha en el momento del incidente.

“El conductor del vehículo de carga aduce que no se detuvo en el sitio porque no se dio por enterado del suceso. No obstante, ya lo tenemos reseñado y se inmovilizó en el kilómetro 12. Al parecer el golpe fue con la pacha de la parte trasera. El tractocamión iba en el sentido de Bucaramanga a Pamplona y el motociclista en el sentido contrario”, señaló un agente de tránsito.

La hipótesis que se maneja de este accidente estaría relacionada con el estado de la vía ya que la superficie estaba húmeda.

El percance se presentó en una curva, en el kilómetro 6 más 960 metros del tramo hacia Cúcuta, Norte de Santander.

“A la hora del accidente había neblina total en el sector y la carretera estaba lisa por las lluvias que se registraron en horas de la mañana y en la tarde. Aquí llamamos a la prudencia de los conductores para en situaciones de clima adverso manejen con mucha precaución”, expresó el funcionario.

El caso no obstante permanece en investigación para confirmar las causas del siniestro vial. La Unidad de Criminalística de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga se encargó del traslado del cuerpo al Instituto de Medicina Legal en el barrio Campo Hermoso.

