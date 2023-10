Un execrable caso de violencia intrafamiliar y de género sucedió este fin de semana en una de las barriadas más alejadas de la zona urbana de la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá

Un sujeto, que horas antes había discutido con su expareja, la cual le pidió que se fuera de la casa, se las arregló para ingresar nuevamente a la vivienda y una vez logró su cometido e ingresó, roció con gasolina la casa, le prendió fuego y al parecer las encerró para que no pudieran escapar.

De acuerdo con familiares de las víctimas, el infame sujeto se quedó para ver qué pasaba y luego escapó.

Vecinos de las víctimas se dieron cuenta de lo sucedido y lograron reducir, por su cuent, parte de las llamas y sacar a las mujer y a su pequeña hija de 10 años.

Sin embargo, las dos, madre e hija, sufrieron graves quemaduras, a tal punto que la niña falleció y su madre permanece en grave estado de salud en el pabellón de quemados del Hospital Simón Bolívar.

¿Qué se sabe?

Los graves hechos sucedieron la madrugada de este sábado en una zona de invasión que los lugareños conocen como Villa de los Alpes, exactamente en el sector de Altos de La Laguna:

“El hecho sucedió el sábado a la madrugada. Mi mamá y mi hermana estaban dentro de la casa. Ella al sentir el olor a gasolina se para y cuando ve la casa incendiada, se refugia con mi hermana en el baño. En ese momento no había agua, es como si les hubieran cerrado el registro. Intentan salir de la casa pero no pueden porque la puerta está trancada. Ella llama al presunto agresor y no le responde. Un vecino escucha y sale a auxiliarlas y empieza a romper los bloques con una pala. Él saca a mi hermana y la lleva para su casa. Vuelve por mi mamá pero tiene que seguir rompiendo para que ella pueda salir”, contó Jenny Correa, hermana de la víctima e hija de la mujer herida al medio Somos más Noticias Colombia.

