$!Cuide su prima navideña: No deje que los delincuentes lo roben y siga estas recomendaciones

Recomendaciones:

-La discreción y la precaución son las mejores aliadas para cuidar su dinero. En lo posible, no retire cantidades excesivas de dinero en efectivo y si lo hace, no dude en pedir el acompañamiento de su Policía Nacional.

-Si va a usar un cajero automático, busque uno que esté en una zona que brinde mayor seguridad y con mucha afluencia de gente.

-Verifique que el cajero donde vaya a hacer su transacción no tenga elementos extraños.

Lea también: Lo acusan de agredir y amenazar de muerte a su pareja en Santander

-No permita ni solicite ayuda de terceros, no preste su tarjeta ni revele su clave. Cualquier duda que tenga consulte directamente con un funcionario de la entidad crediticia en la caja, no afuera.

-Dentro de los bancos, mire quién está a su lado y sólo entregue su dinero a los cajeros.

-Cuando vaya a retirar dinero en entidades financieras, hágalo acompañado de otra persona de su confianza que le pueda ayudar a advertir situaciones de riesgo.

-Permanezca atento dentro del banco sobre cualquier actitud sospechosa de personas que se encuentren en el área de público e informe oportunamente a las autoridades y a los funcionarios del banco.

-Prefiera realizar transacciones electrónicas, tomando las medidas correspondientes de seguridad.

-Al subirse a un vehículo, identifique los datos del mismo e informe a otra persona de su confianza.