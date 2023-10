Una seguidilla de hurtos registrados en los últimos días, mantiene en alerta a la comunidad del barrio Cincuentenario, en la comuna cuatro de Barrancabermeja. Habitantes de la zona aseguran que la situación de inseguridad se ha hecho insostenible, pese a que en el mismo sector funciona un CAI de la Policía.

“No nos sentimos seguros en nuestro barrio, antes el Cincuentenario gozaba de cierta tranquilidad pero desde hace tres semana el barrio ha sufrido una situación que tenemos que vivir de tres a cuatro robos por día. Ya sentimos que no podemos salir tranquilos a las calles”, expresó Carmen Urquijo, habitante del sector.

En los eventos más recientes, según el relato de la comunidad, incluso se ha puesto en riesgo la integridad de decenas de niños que practican deporte en la cancha de fútbol del sector.

“Viví una situación bastante fuerte con los niños de mi equipo, sobre las 6:30 p.m. en la cancha de fútbol, donde estábamos con más de 150 niños entrenando, cuatro bandidos armados atracaron a varios papás de los niños que estaban ahí y sin ningún remordimiento, hicieron disparos al aire. Nos tiramos al piso porque un señor se estaba resistiendo al atraco”, contó Diego Jiménez, líder de la comunidad.

A este hecho, se suma el hurto masivo a vehículos ocurrido en la noche del viernes y parte dela madrugada del domingo. “Fueron nueve vehículos que fueron hurtados en los diferentes parqueaderos del barrio; pasaron el sector del Madrigal, pasaron por la plazoleta y en el recorrido iban robando el interior de los vehículos; abren los vehículos y sacan lo que hay al interior y el día domingo fueron dos atracos a mano armada”, relató.

Pese a que en el mismo barrio opera el CAI El Cincuentenario de la Policía, la comunidad denuncia que la respuesta para atender los casos de inseguridad, es casi nula, por lo que exigen un mayor compromiso por parte de las autoridades.

“Los policías demoran en llegar; nos sentimos abandonados por la Policía porque nos dejaron a merced de estos delincuentes acá en el barrio; nos dimos cuenta que no teníamos cuadrante por eso citamos a la policía para qué nos escuche; aparte de eso tenemos un CAI y no hay ninguna respuesta cuando ocurre esto, yo mismo he llamado al CAI y obtuve respuesta solo 25 minutos después”.

Tras una reunión que sostuvo la comunidad con la Policía, en las últimas horas, se generaron compromisos para reforzar la seguridad en la zona y tratar de devolver la tranquilidad a sus habitantes.