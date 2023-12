Taxista cuenta que fue baleado por vigilante informal tras reclamarle por un choque, en Floridablanca

El taxista aseguró que hizo una parada en una caseta de comidas rápidas en la carrera 6 con calle 29 del barrio Lagos lll, en Floridablanca, para degustar algún alimento.

“Me estaba tomando una gaseosa y comiendo una empanada, ya me iba cuando, me retiraba cuando el vigilante venía como del parque El Lago con una señora en la moto Honda, de placa KTH-41D. Se metieron en diagonal y me le pegó al carro. Yo me bajé y le dije que me había pegado”, dijo el conductor.

La víctima señaló que el vigilante informal se negó aceptar el golpe, afirmando que se trataba de una patada y que no iba a responder. Poco a poco los ánimos se fueron calentando.

“Yo le decía que el carro no es mío y si algo le pasaba me tocaba responder como chofer. El tipo se bajó de la moto y dice qué voy a hacer entonces, yo le dije hágale a ver que ustedes son picados de malos”, agregó el hombre de 45 años.

Lo invitamos a ver: Adulto mayor murió tras ser arrollado por un motociclista menor de edad en Floridablanca

Según el conductor de transporte público, el guarda informal no dudó en sacar su arma y hacerle los primeros dos primeros disparos, que no fueron captados en el video tomado por un ciudadano.

El taxista sacó su celular y llamó a la Policía, al tiempo que intentaba evitar que esta persona se diera a la fuga.

“Primero fueron dos tiros, luego en el video se ven otros seis disparos que me hizo. Me pegó uno en la pierna, otro que me cosieron y otro más en los glúteos. Yo saqué una navaja que cargo para cortar naranja, pero no lo apuñalé”, concluyó.