Tenía brazalete del Inpec, 16 anotaciones judiciales y fue capturado tras robar a un taxista en Bucaramanga

A pesar de tener un brazalete electrónico del Inpec y encontrarse con una medida de detención domiciliaria, un hombre de 28 años fue capturado robando a un taxista.

Ocurrió en el barrio Ciudadela Café Madrid, en el norte de Bucaramanga, hasta donde fue llevado un conductor por dos personas que minutos antes le habían pedido una carrera.

“Dos muchachos me paran, me quitaron mis pertenencias. Uno de ellos, con un cuchillo, me pagó un putazo en el brazo y me quitó mis cosas”, dio a conocer la víctima del atraco.