Como Juan Carlos Jiménez Arciniegas fue identificado el joven de 19 años que murió, víctima de una riña.

Según se pudo conocer, los hechos se registraron durante la madrugada del sábado, en la carrera 35 con calle 32 del barrio Balcones de Girón, cuando el hombre fue ataca por 5 jóvenes. ‘Gokú’, como conocían a la víctima, recibió 17 puñaladas que le arrebataron la vida, pese a que su padre logró llevarlo a tiempo al hospital.

Según contó Wilmer Enrique Jiménez, su progenitor, Juan Carlos salió a buscar a su novia y cuando regresaban en compañía de un amigo, se encontraron de frente con un grupo de jóvenes que aparentemente no conocían.

“Parece que les echaron cerveza y les cayó a la novia y al perrito que ella llevaba, entonces él les dijo que qué les pasaba y comenzaron a amenazarse, él se fue y buscó una macheta y regresó, ahí estuvieron formando pelea, pero mi hijo estaba en chancletas, se enredó y se cayó”.

Fue en ese momento, que los agresores aprovecharon la desventaja de Jiménez Arciniegas y se abalanzaron con puñales contra él sin que pudiera defenderse. El amigo que lo acompañaba cogió un tubo y golpeó a uno de ellos, pero la agresión continuó.

Lea también: Riña en Chimitá, Bucaramanga, dejó un capturado y un herido de gravedad

“Yo me di cuenta y corrí, les gritaba que me dieran a mí que se metieran conmigo, pero lo que hicieron fue salir corriendo entonces corrí a auxiliar a mi hijo y le pedí a un vigilante informal que lo ayudara y en una moto lo trasladamos hasta la Clínica Girón, pese a que ya no hablaba y su estado era crítico, había esperanza de salvarlo y de inmediato lo remitieron al Hospital Universitario de Santander en Bucaramanga”, manifestó Wilmer Enrique Jiménez.

Pese a los esfuerzos del personal médico, el joven falleció a las 3:00 de la mañana.

Una captura

De acuerdo con la información suministrada, sólo uno de los agresores, el que fue golpeado por el amigo de la víctima, pudo ser capturado; sin embargo, al cierre de esta edición permanecía en el Centro de Servicios Judiciales a la espera de ser judicializado. Los otros lograron escapar. Nos obstante, uno de ellos ya fue identificado.

“Eso no puede quedar así, no puede quedar impune. Necesitamos que se haga justicia porque le puede pasar a otro” dijo el padre de la víctima.

Personal de la Sijín fue el encargado de realizar el levantamiento y las autoridades adelantan las investigaciones para dar con la identidad y el paradero de los demás agresores