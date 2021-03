Un perro muerto y daños materiales, el saldo del incendio en El Playón

De la vivienda de Johana Lagos García solo quedaron los muros. Todas sus pertenencias las consumió un voraz incendio que se habría originado en una de las habitaciones. Aunque las causas aún no han sido establecidas por las autoridades, todo indica que se trataría de un corto circuito.

Además de las pérdidas materiales, lo más doloroso para la familia, fue la muerte de su mascota de 7 meses.

Ocurrió a las 1:30 de la madrugada en la calle 16 con carrera 3 del barrio Pueblo Nuevo de El Playón. Johana fue quien se percató de la emergencia. Como pudo levantó a sus dos hijos así como a su inquilina para evacuar la vivienda. No hubo tiempo de nada más, solo de correr.

“Llegué de trabajar como a las 12:40 y me acosté, pero cuando vi la luz me asusté. Pedí ayuda, grité y llegaron los vecinos para ayudarme a apagar las llamas con agua y tierra”, comentó la afectada, quien lamenta la muerte de su perrita, quien la siguió cuando ella trató de rescatar su celular, pero ya no pudo salir. Murió calcinada.

La Defensa Civil atendió el incendio y minutos después logró controlar la situación; sin embargo nada se pudo rescatar. Johana, quien trabaja en el restaurante de un casino, es madre cabeza de familia y ahora busca ayuda para volver a reconstruir su vivienda.

Actualmente se aloja donde un familiar y lamenta mucho haber perdido lo que con tanto esfuerzo había conseguido.