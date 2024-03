Video: Asesino de vendedor de aguacates de Bucaramanga pidió disculpas por el crimen, pero no aceptó los cargos

El día del asesinato, sus familiares lo esperaban en el lugar donde vivían, a escasas cuadras de la plaza de mercado, y Delio empujaba la ‘zorra’ para guardarla en una bodega de la carrera 13 con calle 33.

“Ese día estaba vendiendo mangos e iba dejar la mercancía que le sobró”, le contó a Vanguardia María Margarita Mantilla, la actual pareja.

El propietario de la motocicleta, alias ‘Cejas’, se encontraba frente a un establecimiento comercial conocido como ‘Fuente de Soda Fría’ dialogando y consumiendo bebidas embriagantes con otros transportadores informales.

El hoy homicida se percató de lo sucedido y corrió a increpar al comerciante informal, llevaba una botella de cerveza en la mano y la dejó sobre la vía.

Después de un par de insultos, Joya Delgado sacó un arma cortopunzante y se abalanzó contra Delio, propinándole tres heridas.

Testigos corrieron a auxiliar al vendedor ambulante mientras que solo una persona intentó increpar al transportador informal, pero este se abalanzó sobre el ciudadano y también trató de herirlo con el arma cortopunzante.

De manera seguida, Johan Andrés huyó del lugar en una motocicleta TVS, de placa AVH-40D. Transeúntes socorrieron a Delio y los trasladaron al Hospital Universitario de Santander, HUS, donde falleció por la gravedad de las heridas.

“Sin darle oportunidad de defensa le ocasionó la muerte. El homicidio es agravado porque la muerte fue por un motivo de intolerancia, que no tiene sentido, solo por tocarle la moto se abalanzó contra la víctima, no había respeto por la vida. Y, además, la víctima estaba desarmada, incluso en el video se ve que pide disculpas, y aun así, lo intimida y lo agrede de manera mortal en la nuca y en el espalda, no hubo riña sino un ataque sorpresivo”, relató la Fiscalía