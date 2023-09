Una vez fue detenido, los agentes de tránsito lo sometieron a la prueba de alcoholemia, arrojando positivo grado 2.

“La persona fue capturada por el delito de homicidio, el vehículo en el que andaba no tenía ningún tipo de papeles (Soat ni revisión técnico mecánica) no portaba su licencia de conducción y eso pudo haber incidido en el accidente. Con un grado 2 de alcoholemia no estaba en condiciones de manejar un vehículo, ocasionándole la muerte a una mujer”, agregó Carlos Bueno.

Agentes de la Dirección de Tránsito y Transporte de Bucaramanga se encargaron de realizar la inspección técnica al cadáver de la víctima, así como también levantar el croquis respectivo de los hechos.

Se espera este hombre de 30 años, identificado como Hugo Ariza Macías, sea presentado por la Fiscalía en audiencia.