$!Video: Un santandereano llegó a Aruba para reclamar el cuerpo de su hijo que murió ahogado en el mar

La emisora Caliente 90.7 FM registró el momento de la llegada de Rosemberg Castillo Pardo, un hombre que nació en Vélez, Santander, que junto a su esposa bogotana Ligia Amparo Reina y otros familiares se trasladaron a Aruba a reclamar el cuerpo de su hijo Sergio Nicolás Castillo Hernández.

La hipótesis de la causa de su muerte, según las autoridades de Aruba, fue por inmersión (ahogado) en la playa de Palm Beach.

Sergio de 28 años de edad, que laboraba para Scotiabank Colpatria, en Bogotá, había viajado a la isla a pasar una temporada de vacaciones junto a su novia y los familiares de su pareja.

En el atardecer del sábado 9 de marzo estaban en la playa de Palm Beach y el joven bogotano con raíces santandereanas se ausentó.

“Estábamos tomando algo, disfrutando del mar. Estábamos todos reunidos. De un momento a otro ya no vimos a Sergio. Empezamos a buscarlo, mi reacción en ese momento fue meterme al mar a buscarlo porque no lo encontramos en la orilla, ya no había luz porque eran las 6 o 7 de la noche, no sé cuánto tiempo duré en el mar. Hasta que no lo encontré, no regresé. Yo lo encontré boca abajo, lo volteé y como pude lo arrastré a la orilla”, dijo su novia al medio de comunicación de Aruba.

En la playa, unos médicos que estaban en el lugar le practicaron los primeros auxilios. Retomó el pulso y lo llevaron al Hospital Horacio Oduber donde le diagnosticaron muerte cerebral. Veinte horas después, el domingo 10 de marzo en la tarde, Sergio Nicolás murió.