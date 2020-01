OMS: Los casos seguirán en alza

La Organización Mundial de la Salud (OMS) apuntó ayer a que el número de casos del coronavirus originado en el centro de China seguirá aumentando en los próximos días, al intensificarse los controles en ese país, pero señaló que “es pronto para llegar a conclusiones sobre la gravedad del virus”.

“Al principio el foco estaba en los peores casos, quizá se ignoraron los de menor gravedad, gente que sólo se sintió ligeramente enferma y no se sometió a pruebas, pero ahora que la vigilancia se intensificó seguramente habrá más casos”, indicó en rueda de prensa el portavoz de la OMS Tarik Jasarevic.

La fuente oficial reiteró que no existe un tratamiento específico del coronavirus, pero aclaró que eso no significa que los pacientes no puedan ser tratados, siguiendo otras guías generales para personas afectadas por similares enfermedades respiratorias.

Dato

Al menos 177 pacientes se encuentran en estado grave, mientras que 34 han sanado y fueron dados de alta. Y se le hacen seguimiento médico a 9.507 personas.