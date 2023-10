Bella Hadid rompió su silencio y rechazó los bombardeos de Israel en Gaza

La modelo holandesa-palestina Bella Hadid emitió un comunicado en apoyo al pueblo de Gaza en las redes sociales el jueves, mientras Israel continuaba su bombardeo en la Franja de Gaza.

El emotivo comunicado, que se publicó en Instagram junto con un breve video de la cantante palestino-canadiense Nemahsis, habló de la "urgente crisis humanitaria en Gaza que debe atenderse".

"Perdón por mi silencio. Aún no he encontrado las palabras ideales para estas dos últimas semanas, semanas que han vuelto la atención del mundo hacia una situación que ha estado cobrando vidas inocentes y afectando a familias durante décadas", dijo.

Lea también: Nueva York ofrece vuelos gratuitos a inmigrantes que quieran abandonar la ciudad

"Mi corazón sangra de dolor por el trauma que estoy presenciando, así como por el trauma generacional de mi sangre palestina. Al ver las secuelas de los ataques aéreos en Gaza, lloro con todas las madres que han perdido a sus hijos y los niños que lloran solos, todos los padres, hermanos, hermanas, tíos, tías y amigos perdidos que nunca más caminarán por esta tierra", añadió.

Hadid condenó los bombardeos de Israel en la Franja de Gaza, que hasta el momento han cobrado la vida de al menos 7,326 palestinos, incluyendo casi 3,000 niños, así como el ataque de Hamas al sur de Israel que, según informes, causó la muerte de 1,400 israelíes.

"Creo profundamente en mi corazón que ningún niño, en ningún lugar, debería ser separado de su familia ya sea temporal o indefinidamente", dijo. "Esto se aplica tanto a los israelíes como a los palestinos".

Hadid también habló de la lucha personal que su familia ha enfrentado durante la guerra en curso, incluyendo la recepción de "cientos de amenazas de muerte diarias" y la filtración de su número de teléfono.

Le puede interesar: La ONU advierte a Israel que “el castigo colectivo es un crimen de guerra”

"He recibido cientos de amenazas de muerte a diario, se ha filtrado mi número de teléfono y mi familia ha sentido que está en peligro. Pero no puedo quedarme en silencio más tiempo. El miedo no es una opción. El pueblo y los niños de Palestina, especialmente en Gaza, no pueden permitirse nuestro silencio. No somos valientes, ellos lo son", afirmó.

Además de sus bombardeos indiscriminados, que han arrasado distritos enteros de Gaza, Israel ha impuesto un bloqueo completo en el territorio, cortando suministros esenciales de agua, alimentos y combustible y permitiendo solo un número limitado de camiones de ayuda a ingresar a la franja a través del cruce fronterizo de Rafah con Egipto.