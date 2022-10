Boris Johnson vuelve de vacaciones con incógnita de su posible regreso político

Johnson regresa justo tras la dimisión de Liz Truss como primera ministra el pasado jueves y en medio de un proceso exprés del partido 'tory' para elegir a su sucesor en el plazo de una semana.

Johnson ha llegado al Aeropuerto de Gatwick londinense en un vuelo de clase turista que abordó anticipadamente en República Dominicana, según informa Sky News, cuyo corresponsal ha dado cuenta de "algunos abucheos" de otros pasajeros.

Johnson dimitió hace solo seis semanas tras los escándalos de las fiestas en pleno confinamiento, el 'partygate', y tras las dimisiones en cascada de sus ministros. Cuenta sin embargo con el apoyo explícito de algunos pesos pesados del partido: Jacob Rees-Mogg, Ben Wallace o Simon Clarke, pero deberá obtener el apoyo de un centenar de diputados antes de las 14.00 horas del lunes para poder competir.

Los afines a Johnson creen que si consigue las cien firmas, se impondrá en la votación online de afiliados que enfrentará a los dos candidatos con más respaldo ya que sigue siendo bastante popular entre las bases conservadoras.

En su haber Johnson cuenta también con ser la cara visible de la mayor victoria electoral reciente de los 'tories', en 2019, cuando el Partido Laborista obtuvo los peores resultados desde la Segunda Guerra Mundial.

Posibles dimisiones

Sin embargo, otras voces, como la de Jesse Norman, advierten de que elegir a Johnson sería "absolutamente catastrófico" y Roger Gale ya ha advertido de que si se consuma esta opción, él renunciaría a ser representante del Partido Conservador e iría al grupo de independientes.

Para Dominic Raab, "no podemos ir para atrás". Además ha recordado que Johnson es objeto de una comisión de investigación por el 'partygate'. "No podemos tener otro episodio del Día de la Marmota, del culebrón del 'partygate'. Tenemos que seguir adelante con el país y el gobierno", ha afirmado Raab en la BBC.

Los analistas del Berenberg Bank han advertido del riesgo de un segundo gobierno Johnson, según informa 'The Financial Times'. "Una mayoría de diputados conservadores no quieren a Johnson como líder, por lo que podría haber dimisiones en masa y una espiral mayor aún de caos prolongada en el tiempo", ha advertido la entidad bancaria a sus clientes.