Benjamín Netanyahu durante una visita a la base militar de entrenamiento de Zikim, junto a la Franja de Gaza, afirmó: "¿Recuerdan cuando nos dijeron que no irrumpiríamos en Gaza? Irrumpimos. Dijeron que no llegaríamos a las afueras de la ciudad de Gaza, y llegamos. Dijeron que no entraríamos en (el hospital) Al Shifa, y entramos".

"No hay lugar en Gaza al que no podamos llegar. No hay refugio, albergue, ni escondite para los asesinos de Hamás", subrayó.Estas declaraciones surgen en la jornada 40 de la guerra entre Israel y Hamás, y al mismo tiempo que las tropas israelíes se encuentran dentro del hospital Al Shifa, y avanzan hacia el centro del enclave.

El Ejército israelí anunció la madrugada de este miércoles que sus tropas "están llevando a cabo una operación precisa y selectiva contra Hamás en un área específica del hospital Al Shifa".

Israel asegura que el grupo islamista tiene su principal centro de mando en un área -posiblemente subterránea- del hospital Al Shifa, algo que niega Hamás, que gobierna de facto la Franja desde 2007.

"Llegaremos y eliminaremos a Hamás y devolveremos a nuestros secuestrados, estas son dos misiones sagradas", indicó Netanyahu, aunque hasta ahora los soldados israelíes no han encontrado rastro de alguno de los 239 rehenes que Hamás tomó en su ataque en Israel.