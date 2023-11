De momento, no se ha informado de que hayan encontrado rastro de alguno de los 239 rehenes.

Las tropas israelíes desplegadas en el lugar "incluyen equipos médicos arabófonos, que han recibido un entrenamiento específico para prepararse para este entorno complejo y sensible, con la intención de que no se cause daño a los civiles que Hamás utiliza como escudos humanos", aseveró Hagari.

Esta mañana, el Ejército israelí indicó que llevó al Shifa "incubadoras, alimentos para bebés y suministros médicos", y que sus tropas "facilitaron evacuaciones a gran escala del hospital".

Según el Ejército israelí, sus tropas fueron atacadas por "un escuadrón terrorista escondido entre un grupo de civiles en la entrada del hospital", ante lo que respondieron con fuego y mataron a 21 palestinos.

Ese mismo lunes, el Ejército de Israel aseguró que una armería de Hamás fue hallada en el sótano del hospital infantil Rantisi, también en la ciudad de Gaza, y que existe evidencia de que el grupo islamista utilizó el lugar para esconder a milicianos que perpetraron el ataque y para retener a algunos de los rehenes israelíes.

Israel declaró la guerra a Hamás el 7 de octubre tras un ataque masivo de Hamás, que incluyó el lanzamiento de miles de cohetes y la infiltración en territorio israelí de unos 3.000 milicianos que masacraron a unas 1.200 personas y secuestraron a otras 240.

Desde entonces, las fuerzas aéreas, navales y terrestres de Israel atacan sin tregua la Franja de Gaza, dejando más de 11.300 muertos, 29.200 heridos y 3.600 desaparecidos bajo los escombros.