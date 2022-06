La intensa ola de calor, que mantiene en alerta a toda España, salvo Asturias (norte) y Canarias, no da tregua y seguirá este martes con temperaturas extremas que dispararán los termómetros hasta los 43-44 grados en zonas del valle del Guadalquivir (sur) y entre 43-42 grados en el valle del Guadiana.

Asimismo, estas tormentas pueden favorecer un descenso transitorio de temperaturas allí donde se produzcan y que, por tanto, los valores máximos no alcancen registros previstos tan elevados en esas zonas.

Desde la Agencia de Meteorología han alertado de la posibilidad de tormentas dispersas en el interior peninsular en todas las provincias de la comunidad de Aragón, en las provincias de Soria y Lleida, y en la Ibérica riojana, sobre todo por las tardes, y que pueden estar acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento, aunque no es probable que produzcan lluvias intensas.

Riesgo de incendios forestales

A partir del viernes es posible que haya un “descenso significativo” de las temperaturas en la mitad occidental peninsular, manteniéndose los valores muy elevados en la mitad oriental, han señalado fuentes de la Aemet.

No obstante, para esos días la incertidumbre continúa elevada debido a la presencia de una Dana (depresión aislada en niveles bajo) que se situará cerca de Madeira (Portugal) y cuyo desplazamiento a la península no se puede determinar con precisión, por lo que no se puede definir de forma clara el final de esta ola de calor.

Ante esta situación de calor, Protección Civil y Emergencias ha alertado también de altas temperaturas y por riesgo extremo de incendios forestales.

Otro de los factores atribuidos al calor extremo es el índice de radiación ultravioleta, que también se mantiene esta jornada elevado en la mayoría de las capitales españolas, y así, entre hoy y mañana registrarán valores máximos, que oscilarán del nueve al once (de una tabla que va del 1 al 11).

Estas magnitudes, según la Organización Mundial de la Salud, aconsejan una protección extra, de manera que hay que evitar o limitar las salidas durante las horas centrales del día, utilizar crema solar (mínimo factor 15 y preferiblemente 30), buscar siempre la sombra y usar gafas de sol que protejan contra las radiaciones ultravioleta A y B.