En Perú no se ha confirmado el hallazgo de seres “no humanos”, dice la Ministra de Cultura

La ministra de Cultura de Perú informó que existe una denuncia penal contra los responsables de haber sacado del país restos óseos prehispánicos que han sido vinculados con este tema.

“Es algo que tomamos conocimiento con anterioridad, de un presunto descubrimiento. En el Perú no hay ninguna entidad científica que lo haya dicho (que se trate de restos no humanos)”, declaró Urteaga a medios locales.

La ministra agregó que las personas que facilitaron que un conjunto de restos óseos de origen prehispánico fuera sacado del país han sido denunciadas ante la Justicia, ya que la ley peruana prohíbe este tipo de acciones.

“Existe una denuncia penal desde el Ministerio de Cultura a algunas personas que tuvieron relación con estos señores, justo voy a pedir la información para ver qué ha pasado”, comentó.

El pasado martes, el ufólogo Jaime Moussan y otros expertos en el tema aseguraron en la Cámara de Diputados de México que tenían dos cuerpos de “seres no humanos” que supuestamente fueron encontrados en las localidades peruanas de Palpa y Nazca, al sur de Lima.

El informe, en el que se exhibieron los supuestos cuerpos de estos “seres no humanos”, se presentó durante la primera audiencia pública sobre la posible legislación de fenómenos aéreos anómalos no identificados en México, también conocidos como objetos voladores no identificados (ovni).

Moussan dijo que los cuerpos tenían más de 1.000 años, de acuerdo con una investigación realizada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que posteriormente afirmó que “únicamente” se dedicó a determinar la antigüedad de una muestra que le fue entregada.

“No se trata de momias, se trata de cuerpos que están íntegros, completos, que no han sido manipulados en su interior y que tienen una serie de elementos que los hacen verdaderamente extraordinarios”, sostuvo el ufólogo.

Sin embargo, el Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) rechazó este miércoles que a partir de sus estudios se pueda aseverar que los presuntos cuerpos mostrados por Maussan pertenezcan a seres “no humanos”, tal como afirmó el experto.

El Laboratorio Nacional de Espectrometría de Masas con Aceleradores (LEMA) de la UNAM remarcó que “se deslinda de cualquier uso, interpretación o tergiversación posterior que se haga con los resultados que éste emite”, insistió.