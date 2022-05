El padre de Salvador Ramos, el joven de 18 años que causó la masacre de la escuela de la localidad estadounidense de Uvalde, en Texas, pidió perdón a las familias de las 21 víctimas y aseguró que hubiera preferido que su hijo lo matara a él.

“Nunca me hubiera esperado algo así de mí hijo. Lamento lo que ha hecho, debería haberme matado a mí”, aseguró Salvador Ramos, que lleva el mismo nombre que el joven que asesinó a 19 niños y dos maestras.

Ramos estaba trabajando cuando su madre le avisó de la masacre. “Han matado a mi hombrecito. No veré más a mi hijo, como los otros padres no verán a los suyos y eso me hace mal”, comentó.

Ramos padre, de 42 años, afirmó al sitio The Daily Beast que hace algún tiempo ya que no veía a su hijo debido a que se había alejado de Uvalde por motivos laborales. Agregó que no se vieron durante la pandemia, ya que no quería arriesgarse a que su madre (que sufre de cáncer) se contagiara el virus.

Debido a esta situación, la relación entre ambos se había tensionado y el joven de 18 años había dejado de hablarle a su padre hace aproximadamente un mes. A pesar de lo sucedido, el hombre sostuvo que hijo era “una buena persona”.