Macabro hallazgo: pareja mantuvo escondido cadáver de un familiar por seis años para cobrar su pensión

El miércoles pasado, fiscales presentaron acusaciones ante el Tribunal de Distrito de Kansas contra Lynn Ritter y su esposo Kirk Ritter, alegando que ambos habían estado recibiendo miles de dólares en beneficios de seguridad social y pensiones pertenecientes al padre de Lynn Ritter, identificado como "Michael C" en los documentos legales.

Una cadena afiliada de CNN, KCTV, dio el nombre del hombre como Mike Carroll.

En documentos judiciales se establece que Carroll falleció en 2016, aunque las autoridades no fueron notificadas de su muerte hasta el 23 de octubre de 2022. Kirk Ritter fue quien se puso en contacto con el Departamento de Policía de Overland Park para informar sobre el hallazgo del cuerpo en la residencia.

Cuando las autoridades llegaron al lugar, encontraron el cuerpo "reposando en una cama, en un estado momificado", de acuerdo con la información consignada en los documentos judiciales conocidos por CNN.

“Después de la muerte de Michael C. en julio de 2016, se realizaron 76 depósitos directos desde el Plan a la cuenta bancaria personal de Michael C., por un total de US$ 68.637,79”, dicen los documentos judiciales. "Además, los beneficios de la SSA por un total de $147.429,70 fueron depositados en la cuenta bancaria personal de Michael C. durante este mismo período".

La pareja enfrenta cargos por fraude electrónico y apropiación indebida de fondos gubernamentales. Se tiene programada su primera comparecencia ante el tribunal para el 2 de febrero.

Al momento se desconoce si los acusados cuentan con un abogado que los defienda ante el tribunal de justicia.